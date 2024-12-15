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Умерший актер из «Интернов» работал в музее-заповеднике Есенина в Константинове
Умерший актер Николай Ледовских, который снимался в сериале «Интерны», был сотрудником музея-заповедника Сергея Есенина в Константинове.

Умерший актер Николай Ледовских, который снимался в сериале «Интерны», был сотрудником музея-заповедника Сергея Есенина в Константинове. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Поэт, писатель, журналист скончался 12 декабря.

«Николай Васильевич Ледовских — известный солженицыновед, поэт, писатель, фотохудожник, актер театра и кино, редактор, сотрудник Государственного музея-заповедника Есенина. Долгие годы он был хранителем архива Александра Солженицына и Натальи Решетовской (первой жены писателя), многое сделал для увековечения памяти Александра Исаевича, в том числе на рязанской земле», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при участии Николая Ледовских в 2015 году в гостиничном комплексе «Боровница» в Солотче создали комнату-музей писателя с уникальными экспонатами.

В 2021 году он передал музею-заповеднику личные вещи Солженицына, фотографии, а также предметы мебели и интерьера, принадлежавшие Наталье Решетовской.

Напомним, актер родился в 1947 году. В 1974 окончил факультет международной журналистики в МГИМО. На экранах начал появляться в 2000-х годах. Он снялся в таких картинах как «Студенты», «УГРО. Простые парни», «Москва. Три вокзала», «Угрюм-река». В сериале «Интерны» Ледовских сыграл пациента по имени Кондрат Мезенцев.