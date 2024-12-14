Умер актер из сериала «Интерны»

Ему было 76 лет.

Умер актер Николай Ледовских. Об этом сообщили на сайте kino.teatr.ru.

Он умер 12 декабря на 77-м году жизни. Причина смерти не называется.

Ледовских был актером, фотохудожником, журналистом, писателем, поэтом и редактором. Наиболее он известен по роли в сериале «Интерны». Там Ледовских сыграл пациента по имени Кондрат Мезенцев.

Актер родился в 1947 году. В 1974 окончил факультет международной журналистики в МГИМО. На экранах начал появляться в 2000-х годах. Он снялся в таких картинах как «Студенты», «УГРО. Простые парни», «Москва. Три вокзала», «Угрюм-река» и «Интерны».