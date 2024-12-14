Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 14
-5°
Вск, 15
-3°
Пнд, 16
ЦБ USD 103.43 -0.52 14/12
ЦБ EUR 109.01 -1.47 14/12
Нал. USD 103.20 / 102.00 14/12 16:25
Нал. EUR 108.39 / 109.00 14/12 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«В „Зеленом саде“ учат работать!». О начале карьеры в строительной ком...
Людмила учится на четвертом курсе, одновременно с этим...
12 декабря 16:36
1 970
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
26 ноября 13:52
16 079
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
25 ноября 16:48
16 120
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизов...
21 ноября 11:55
18 539
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Умер актер из сериала «Интерны»
Ему было 76 лет.

Умер актер Николай Ледовских. Об этом сообщили на сайте kino.teatr.ru.

Он умер 12 декабря на 77-м году жизни. Причина смерти не называется.

Ледовских был актером, фотохудожником, журналистом, писателем, поэтом и редактором. Наиболее он известен по роли в сериале «Интерны». Там Ледовских сыграл пациента по имени Кондрат Мезенцев.

Актер родился в 1947 году. В 1974 окончил факультет международной журналистики в МГИМО. На экранах начал появляться в 2000-х годах. Он снялся в таких картинах как «Студенты», «УГРО. Простые парни», «Москва. Три вокзала», «Угрюм-река» и «Интерны».