Появилось видео с места серьезного ДТП на Солотчинском шоссе

ДТП произошло около заправки «Змей Горыныч». На месте происшествия работали спасатели, сотрудники скорой помощи и полиции

Появились кадры с места серьезного ДТП на Солотчинском шоссе. Их опубликовали в Telegram-канале «аТипичная Рязань 18+".

ДТП произошло около заправки «Змей Горыныч». На кадрах видно, что столкнулись две легковушки. Они получили серьезные механические повреждения.

Как указано в посте, на месте происшествия работали спасатели, пять машин скорой помощи, а также полиция.

Официальной информации о случившемся пока не поступало.

Напомним, ДТП произошло в субботу, 14 декабря.