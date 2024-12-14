Появились подробности серьезного ДТП на Солотчинском шоссе

14 декабря, примерно в 07:30, на 505-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в городе Рязани, по предварительной информации 18-летний житель Клепиковского района управляя автомобилем «ВАЗ-21102» совершил столкновение с автомобилем «Шкода Фабия» под управлением 39-летней жительницы Рязанской области.

Появились подробности серьезного ДТП на Солотчинском шоссе. Их опубликовали в Telegram-канале региональной ГАИ.

ДТП произошло в субботу, 14 декабря, примерно в 07:30, на 505-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Рязани. По предварительной информации ведомства, 18-летний житель Клепиковского района, управляя автомобилем «ВАЗ-21102», столкнулся со «Шкодой Фабия», под управлением 39-летней жительницы Рязанской области.

В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-21102», и его пассажир — 38-летняя жительница города Спас-Клепики, а также пассажиры «Шкоды» — пятилетняя девочка и 72-летний мужчина с различными травами доставлены в медучреждение.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ДТП произошло около заправки «Змей Горыныч» на Солотчинском шоссе. Очевидцы публиковали видео с места аварии.