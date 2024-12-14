На трассе около Солотчи произошло серьезное ДТП

ДТП произошло в субботу, 14 декабря. На месте происшествия работает полиция.

На трассе около Солотчи в субботу, 14 декабря, произошло серьезное ДТП. Об этом сообщили в группе «ПУВР» во «ВКонтакте».

Авария произошла на Солотчинском шоссе. Судя по кадрам, одна из легковушек после ДТП получила серьезные механические повреждения.

На месте происшествия работала полиция. Данных о пострадавших нет.

Официальная информация уточняется.

Позже появилось видео с места серьезного ДТП на Солотчинском шоссе.

Фото: группа «ПУВР» во «ВКонтакте»