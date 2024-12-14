Инвестор рассказал, каким видит рязанский ЦПКиО

«Хочу сделать просто хороший крепенький парк, с освещенными комфортными дорожками, интересными детскими площадками, удобными скамейками. Хочу, чтобы это было приятное и безопасное место для жителей города, где можно заниматься спортом, гулять с колясками, кататься на велосипеде», — сказал совладелец компании «Технониколь» Сергей Колесников

Совладелец компании «Технониколь» Сергей Колесников рассказал, каким видит ЦПКиО в Рязани. Об этом он сообщил в интервью «Ведомостям».

По словам собеседника издания, реконструкция ЦПКиО — первый большой проект компании. На эти цели направят один миллиард рублей.

«Хочу сделать просто хороший крепенький парк, с освещенными комфортными дорожками, интересными детскими площадками, удобными скамейками. Хочу, чтобы это было приятное и безопасное место для жителей города, где можно заниматься спортом, гулять с колясками, кататься на велосипеде», — сказал он.

Колесников отметил, что не хочет делать парк такого же уровня, как в Краснодаре.

«У нас не будет экзотических деревьев, как в Краснодаре, но наши клены и липы — это тоже здорово», — добавил собеседник издания.

Напомним, губернатор региона Павел Малков сообщал, что на благоустройство ЦПКиО благотворительный фонд Колесникова планирует направить один миллиард рублей.