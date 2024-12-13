Поезда из Рязани в Москву могут задержать

Один из поездов прибыл на станцию Рязань-2 с задержкой на полтора часа. «Предвидим незначительные задержки дальних поездов и экспрессов Рязанского направления по мере приближения поезда к Москве», — отметили в сообщении.

Поезда из Рязани в Москву могут задержать. Об этом сообщили в Telegram-канале «Подслушано электрички Москвы».

Как указано в публикации, поезд отправился со станции Горячий Ключ в сторону столицы в 23:19 12 декабря. Он выехал с опозданием в 33 минуты. В 17:20 поезд прибыл на станцию Рязань-2 с задержкой на полтора часа. В Москву отправился в 17:53.

«Предвидим незначительные задержки дальних поездов и экспрессов Рязанского направления по мере приближения поезда к Москве», — заключили в посте.

Официально информацию не комментировали.