Жители Таганрога пожаловались на закрытые бомбоубежища во время ракетной атаки

Жители Таганрога пожаловались на закрытые бомбоубежища во время ракетной атаки. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Отмечается, что когда в городе прозвучали взрывы и звуки сирены воздушной тревоги, жители домов спустились в убежища. Но зайти смогли не везде: «Наше бомбоубежище закрыто, на двери замок. В соседнем доме то же самое», — говорит девушка на видео.

Напомним, утром 11 декабря Таганрог подвергся ракетной атаке.