ВСУ атаковали ракетами и БПЛА несколько регионов России

ВСУ атаковали ракетами Таганрог около 4:20 утра.

ВСУ атаковали ракетами и БПЛА несколько регионов России. Об этом сообщает Telegram-канала Shot.

По данным канала, в ночь на 11 декабря серия взрывов прогремела над Брянском. Губернатор региона сообщил, что система ПВО сбила 14 беспилотников ВСУ самолетного типа. Произошло возгорание производственного объекта.

Также ВСУ атаковали ракетами Таганрог около 4:20 утра. По словам местных жителей, над городом было слышно минимум 10 взрывов. Сработала система ПВО. По словам губернатора, в результате атаки повреждения получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке. Район повреждения оцеплен сотрудниками полиции. Пострадавших нет.