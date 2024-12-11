В Рязани массово отключили отопление и горячую воду

Ресурс отключили на 13 улицах. Также в список попали школы №№ 14, 15, 44, школа интернат «Вера», детские сады №№ 52, 60, 96.

В Рязани массово отключили отопление и горячую воду. Об этом сообщает пресс-служба рязанских теплосетей.

В среду, 11 декабря, в связи с проведением ремонтных работ на тепловых сетях, с 9:00 до 16:00 горячей воды и отопления не будет по следующим адресам:

улица Электрозаводская, дома №№ 54-в, 54-г, 79, 81;

улица Фирсова, дома №№ 4 к.1, 6, 10, 12, 16, 18, 24;

улица Лермонтова, дома №№ 8, 10, 12, 16, 18, 20;

улица Новая, дом № 102;

улица Пушкина, дома №№ 39, 40, 42, 43, 43/40, 45, 45 к.1, 45 к.2, 46, 47, 47а, 47/2а, 47 к.1, 47 к.2, 47 к.3, 48, 49, 50/39, 51/41;

улица Стройкова, дома №№ 25, 30, 34, 4/62;

улица Дзержинского, дома №№ 56/11, 58, 60/2;

улица Ленинского Комсомола, дома №№ 13, 15а, 17, 17 к. 1, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 34 к.1, 40, 42 к.1;

улица Шевченко, дома №№ 43, 45, 47, 49 к.1, 49 к.2, 49 к.3;

улица Семена Середы, дома №№ 27, 29, 35, 37;

улица 1-я Линия, дома №№ 28-а, 30, 30-а;

улицы 4-я Линия, дом № 34;

улица 6-я Линия, дома №№ 18, 20.

Также в список попали школы №№ 14, 15, 44, школа интернат «Вера», детские сады №№ 52, 60, 96.