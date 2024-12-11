Россиян предупредили о мошенниках, которые вербуют жителей через Viber

Чаще всего на эту удочку попадаются пенсионеры.

Россиян предупредили о мошенниках, которые вербуют жителей через Viber. Об этом пишет РЕН.ТВ.

Для вербовки россиян мошенники чаще всего используют хорошо отработанную схему — это звонок через мессенджер, отследить который практически невозможно.

Чаще всего на эту удочку попадаются пенсионеры.

«Viber получает доступ к разным программам, он знает вашу геолокацию, поэтому этот вопрос достаточно серьезно стоит с мессенджерами. Роскомнадзор уже предъявлял Viber претензии по всем вот этим фактам. Но тем не менее, пока ситуация не меняется», — предупредил юрист Тимур Матвеев.