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Малков призвал делать фото парковочных мест для инвалидов, занятые нарушителями
На прямой эфир позвонила мать ребенка-инвалида, которая возит его на занятия в дневное время. Девушка обратила внимание, что в городе места для инвалидов «вроде бы есть, но они либо заняты, либо в плохом состоянии».

Губернатор Павел Малков призвал рязанцев делать фотографии парковочных мест для инвалидов, занятых нарушителями и присылать в соответствующие органы. Об этом он сообщил в среду, 11 декабря, во время прямой линии.

На прямой эфир позвонила мать ребенка-инвалида, которая возит его на занятия в дневное время. Девушка обратила внимание, что в городе места для инвалидов «вроде бы есть, но они либо заняты, либо в плохом состоянии».

Губернатор признал проблему, но связал занятые парковочные места для инвалидов не с их нехваткой, а с нарушителями, которые ставят туда машины, не имея при этом инвалидности.

«Кто-то этого просто не понимает. Это абсолютно недопустимо. Есть соответствующие штрафы, причем достаточно серьезные. Разговаривали с управлением МВД на эту тему, начались рейды. Если ситуация очевидна — видно знак „место для инвалидов“, то надо делать фотографии и отправлять в соответствующие органы. Надо решать эту проблему», — отметил Малков.