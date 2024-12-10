Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 10
-1°
Срд, 11
-1°
Чтв, 12
-2°
ЦБ USD 100.03 0.65 11/12
ЦБ EUR 106.2 1.1 11/12
Нал. USD 100.10 / 100.00 10/12 18:25
Нал. EUR 105.80 / 107.99 10/12 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
26 ноября 13:52
12 853
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
25 ноября 16:48
12 963
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизов...
21 ноября 11:55
15 500
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
12 ноября Сбербанк отметил свое 183-летие. О том, куда...
15 ноября 17:35
19 713
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В России могут запретить продавать энергетики на маркетплейсах
По словам депутатов, энергетики могут продавать на маркетплейсах без соблюдения возрастных ограничений.
В России могут запретить продавать энергетики на маркетплейсах и в вендинговых аппаратах. С инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщило RT во вторник, 10 декабря.

По его словам, энергетики могут продавать в вендинговых автоматах или на маркетплейсах без соблюдения возрастных ограничений.

Из-за высокой степени опасности продукта для детского и подросткового здоровья Милонов попросил главу Минпромторга России Антона Алиханова внедрить запрет на любую форму розничной продажи энергетиков, кроме очных. По мнению депутата, реализация напитков должна осуществляться по образцу продажи алкогольной продукции.

Напомним, в Госдуму внесли проект о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям.