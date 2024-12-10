В России могут запретить продавать энергетики на маркетплейсах

По словам депутатов, энергетики могут продавать на маркетплейсах без соблюдения возрастных ограничений.

В России могут запретить продавать энергетики на маркетплейсах и в вендинговых аппаратах. С инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщило RT во вторник, 10 декабря.

По его словам, энергетики могут продавать в вендинговых автоматах или на маркетплейсах без соблюдения возрастных ограничений.

Из-за высокой степени опасности продукта для детского и подросткового здоровья Милонов попросил главу Минпромторга России Антона Алиханова внедрить запрет на любую форму розничной продажи энергетиков, кроме очных. По мнению депутата, реализация напитков должна осуществляться по образцу продажи алкогольной продукции.

Напомним, в Госдуму внесли проект о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям.