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В Госдуму внесли проект о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям
Отмечается, что детей хотят уберечь от лишних соблазнов покупать энергетики, которые приводят к серьезным заболеваниям.

В Госдуму внесли проект о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Отмечается, что детей хотят уберечь от лишних соблазнов покупать энергетики, которые приводят к серьезным заболеваниям.

Штраф составит от 50 до 500 тысяч рублей.