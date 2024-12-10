Пятиклассника избили до сотрясения мозга на уроке физкультуры в рязанской школе

Инцидент произошел в понедельник, 9 декабря, в школе № 60/61. Ученика избили несколько одноклассников во время урока при учителе

В понедельник, 9 декабря, в школе № 60/61 ученика избили несколько одноклассников во время урока при учителе. Об этом редакции РЗН. инфо сообщила мать мальчика.

Рязанка заявила, что ее одиннадцатилетнего сына избили одноклассники на уроке физкультуры.

«Девочка оскорбляла его нецензурными словами, обзывала. Сын попросил ее прекратить это, все начали над ним смеяться. Мой сын не выдержал и рукой закрыл ей рот, из-за чего она заплакала», — так мать мальчика описывает причину ссоры.

Она сообщила, что сын пытался защититься, но не мог противостоять группе набросившихся одноклассников.

«Один из мальчиков ударил его головой об металлическую лестницу, ребенок потерял сознание», — заявила мать пострадавшего.

Рязанка сообщила, что пятикласснику никто не помог, он пришел в себя и отправился в школьный медпункт, где его осмотрели, обнаружили шишку и приложили лед.

Она добавила, что классный руководитель и завуч не проинформировали ее о случившемся. До директора подробности произошедшего также не дошли.

Пятиклассник, по словам матери, «шел домой, его рвало, он мог повторно потерять сознание». В травмпункте провели обследование, сделали снимок, выявили сотрясение головного мозга.

Мать пострадавшего сообщила, что в Областной детской клинической больнице признали травму криминальной, избиение произошло в школе группой известных лиц. После инцидента медучреждение сообщило о происшествии в полицию.

9 декабря, около 12 часов ночи, больницу посетил участковый, в это время «ребенок после уколов и лечения уже спал». Школа спустя сутки не поинтересовалась состоянием ребенка. «Полное безразличие и жестокость с их стороны», — заявила мать мальчика.

На данный момент пострадавший пятиклассник находится в больнице.

«Мой сын увлекается историей, путешествует с родными по святым местам и городам России, не курит и не употребляет алкоголь. Не так давно он спросил у одноклассников, почему они к нему агрессивно относятся, они ответили, что считают его ненормальным человеком». — заявила рязанка.

Мать пострадавшего из-за сложившейся ситуации переживает за других учеников. Также она не понимает, в чем заключается причина агрессии обучающихся в данном учреждении.

Администрация города Рязани не прокомментировала ситуацию. Редакция попыталась связаться с завучем школы, но в учреждении произошедший инцидент комментировать отказались.