Путин повысил в звании начальника рязанской академии ФСИН

Всего генеральские и адмиральские звания присвоены 92 военнослужащим и сотрудникам специальных служб.

Владимир Путин присвоил звание генерал-лейтенанта внутренней службы начальнику рязанской академии ФСИН. Это следует из указа президента России.

Сергей Никитюк в 1996 году окончил Военную инженерно-космическую академию имени Можайского. В 2007 году — Нижегородскую академию МВД России.

Всего генеральские и адмиральские звания присвоены 92 военнослужащим и сотрудникам специальных служб.