В зоне СВО площадку для запуска дронов назвали в честь рязанского города

В ДНР одну из стартовых площадок, с которой запускают беспилотники, назвали «Касимов».

В зоне СВО площадку для запуска дронов назвали в честь Касимова. Об этом сообщил военкор «Вестей» Григорий Вдовин в репортаже для телеканала «Россия-1».

По его словам, в ДНР одну из стартовых площадок, с которой запускают беспилотники, назвали «Касимов». Дроны «Молнии-2» при попутном ветре пролетают от 60 до 80 километров без потери управления.

Как сказал Григорий Вдовин, пилоты и корректировщики БПЛА находятся на удалении от места запуска дронов.