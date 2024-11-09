В рязанской деревне произошел пожар

Пожар произошел в пятницу, 8 ноября. В тушении участвовали шесть человек, две единицы техники.

В деревне Велемья в Скопинском районе пожарные спасли дом. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожар произошел в пятницу, 8 ноября. В тушении участвовали шесть человек, две единицы техники.

Площадь пожара, по данным ведомства, составила один квадратный метр.

Пострадавших нет.

Напомним, в пятницу, 8 ноября, в Рязани на улице Зубковой загорелся автомобиль. На улицах Новаторов и Юбилейной произошел пожар в квартирах.