В Рязани мужчина вынес двухлетнего ребенка из горящей квартиры

Пожар произошел на шестом этаже на улице Новаторов.

В Рязани мужчина вынес двухлетнего ребенка из горящей квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал регионального МЧС.

Пожар произошел на шестом этаже на улице Новаторов. Мать ребенка оставила его дома со своим сожителем. Мужчина заснул, мальчик разбудил его, когда квартира уже заполнялась дымом. Рязанец схватил ребенка и выбежал на улицу, где вызвал пожарных.

Пламя на 10 квадратах потушили 17 сотрудников МЧС и 5 единиц техники.

Предварительно, все произошло из-за неосторожного обращения с огнем.