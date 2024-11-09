В 2024 году в Рязани родились 47 пар двойняшек

Из 47 двойняшек доношенными родились 17 пар. 12 женщин стали мамами «королевской» двойни. У них родились сразу мальчик и девочка.

За 10 месяцев 2024 года в Рязани родились 47 пар двойняшек. Об этом 8 ноября сообщили в группе «Рязанский областной перинатальный центр» во «ВКонтакте».

Из 47 двойняшек доношенными родились 17 пар. 12 женщин стали мамами «королевской» двойни. У них родились сразу мальчик и девочка.

Кроме того, на свет появились 35 однополых детей, из которых 15 пар — девочки, 20 — мальчики.

Рекордсменами стали малыши, рожденные с весом 480 граммов и 3140 граммов.

Также отмечается, что в октябре 2024 года только одна женщина стала мамой сразу двух мальчиков.