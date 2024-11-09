Скончался американский актер из фильма «Пункт назначения»

Актеру было 69 лет. Он умер в своем доме в Лос-Анджелесе.после продолжительной болезни.

Скончался американский актер из фильмов «Пункт назначения» и «Кэндимен» Тони Тодд. Об этом сообщило издание Hollywood Reporter в пятницу, 8 ноября, со ссылкой на его жену.

Актеру было 69 лет. Он умер в своем доме в Лос-Анджелесе после продолжительной болезни.

Как указано в публикации, Тодд родился 4 декабря 1954 года в Вашингтоне, округ Колумбия. Он проучился два года в Университете Коннектикута, позже получил стипендию в Национальном театральном институте Юджина О’Нила.