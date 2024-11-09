Рязанка не замечала беременности до девятого месяца

Скорая помощь привезла 19-летнюю пациентку с умеренной болью в животе в приемно-диагностическое отделение ОКБ. Ее осмотрели врачи. Выяснилось, что она беременна.

Рязанка не замечала беременности до девятого месяца. Об этом в субботу, 9 ноября, сообщили в группе «Областная клиническая больница. Рязань» во «ВКонтакте».

Скорая помощь привезла 19-летнюю пациентку с умеренной болью в животе в приемно-диагностическое отделение ОКБ. Врачи взяли у девушки анализы. Как указано в посте, боли возникли внезапно.

Пациентку осмотрел хирург совместно с терапевтом и гинекологом. Острую хирургическую патологию исключили. Выяснилось, что девушка беременна.

Вызвали гинекологическую бригаду. Пациентку доставили в Областной клинический перинатальный центр.

«Примечательно, что первым роды заподозрил дежуривший в приемном покое медбрат с дипломом акушера, встретившим пациентку первым», — говорится в сообщении.

Отмечается, что роды прошли без осложнений. На свет появился мальчик.