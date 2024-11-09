Baza: в соседнем с Рязанью регионе 10 БПЛА атаковали химический комбинат

В Тульской области 10 беспилотников атаковали Алексинский химический комбинат. Об этом в субботу, 9 ноября, сообщила Baza.

По данным Telegram-канала, один БПЛА сбили средства ПВО, восемь — упали на территории комбината, еще один — рухнул на территории Алексинской ТЭЦ.

Отмечается, что разрушений почти нет. Повреждено остекление нескольких зданий. Также пострадали три частных дома, расположенных рядом с атакованными объектами. Пострадавших, как стало известно каналу, нет.

Напомним, в Минобороны сообщали, что над российскими регионами за ночь сбили 50 украинских БПЛА. Над Тульской областью уничтожили два дрона.