Над российскими регионами за ночь сбили 50 украинских БПЛА

Как указано в публикации, 28 БПЛА уничтожили над Брянской областью, 12 — над Курской областью, четыре — над Новгородской областью, два — над Смоленской областью, два — над Тульской областью, по одному — над Орловской и Тверской областями.