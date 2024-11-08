ВС России предотвратили попытку прорыва ВСУ через госграницу в Курской области
ВСУ потеряли за неделю около 14 тысячи военных.
ВС России предотвратили попытку прорыва ВСУ через госграницу в Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Отмечается, что противник потерял до 80 человек, двое сдались в плен.
Подразделения группировки «Север» наступают в Курской области.
По данным ведомства, ВСУ потеряли за неделю около 14 тысячи военных. В В плен сдались 47 украинских военнослужащих.
Средства ПВО сбили МиГ-29, восемь ракет ATACMS, 11 снарядов HIMARS и 290 украинских беспилотников.