ВС России предотвратили попытку прорыва ВСУ через госграницу в Курской области

ВСУ потеряли за неделю около 14 тысячи военных.

ВС России предотвратили попытку прорыва ВСУ через госграницу в Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что противник потерял до 80 человек, двое сдались в плен.

Подразделения группировки «Север» наступают в Курской области.

По данным ведомства, ВСУ потеряли за неделю около 14 тысячи военных. В В плен сдались 47 украинских военнослужащих.

Средства ПВО сбили МиГ-29, восемь ракет ATACMS, 11 снарядов HIMARS и 290 украинских беспилотников.