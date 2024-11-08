В Рязани на обустройство кладбища «Успенское» потратят еще 70,8 миллиона

Согласно документам, подрядчик должен будет построить административно-хозяйственное здание и уборную. Кроме того, на территории обустроят освещение, туда проведут электричество и сети связи.

На обустройство кладбища «Успенское» в Сысоеве потратят еще 70 миллионов 878 тысяч 830 рублей. Тендер на вторую очередь работ опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, подрядчик должен будет построить административно-хозяйственное здание и уборную. Кроме того, на территории обустроят освещение, туда проведут электричество и сети связи.

Также в проекте есть работы по благоустройству. Подрядчик должен выполнить устройство проездов и тротуаров с твердым покрытием., посеять газоны, высадить кустарники и деревья.

Работы выполнят до 30 ноября 2026 года. Заказчик — управление капстроительства администрации.

Напомним, в проекте нового кладбища предусмотрены места для 7091 захоронений. Из них 448 воинских, 665 для малоимущих, 100 для почетных граждан.

Первый тендер по обустройству кладбища объявили летом 2023 года.

В общей сложности вместе с суммой этой закупки работы обойдутся в 171 миллион рублей.

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