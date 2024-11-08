Рязанский священник высказался о квадроберах

Об этом председатель молодежного отдела рязанской епархии Дмитрий Маслов рассказал в интервью газете «Благовест». Маслов заявил, что квадроберство это не просто детская шалость, а субкультура, наносящая системный вред.

Рязанский священник высказался о квадроберах. Об этом председатель молодежного отдела рязанской епархии Дмитрий Маслов рассказал в интервью газете «Благовест».

Маслов заявил, что квадроберство это не просто детская шалость, а субкультура, наносящая системный вред.

«Детям просто понравилось быть кошечками и собачками — и вдруг во всех магазинах появились маски, хвосты, поводки, ошейники, корм и даже специалисты, которые всему этому обучают», — отметил Маслов.

По его словам, квадроберство — субкультура промышленного производства. Священник также связал начало этого движения с запретом пропаганды ЛГБТ*.

«Проект нацелен на взрослых и детей одновременно. Не дай Бог отправить ребёнка на фестиваль квадроберов», — заключил Маслов.

*признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ