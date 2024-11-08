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Появились подробности серьезного ДТП под Рязанью
8 ноября, примерно в 15:15, в районе, на 443-ем километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо», по предварительной информации, 48-летний житель Шацкого района, управляя грузовым автомобилем «Ман» с полуприцепом, совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранта», под управлением 54-летнего местного жителя.

Появились подробности серьезного ДТП в Спас-Клепиках. Их привела пресс-служба региональной ГАИ.

Авария произошла в пятницу, 8 ноября, примерно в 15:15, на 443-ем километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». По предварительной информации ведомства, 48-летний житель Шацкого района, управляя грузовиком «МАН» с полуприцепом, столкнулся с автомобилем «Лада Гранта», под управлением 54-летнего местного жителя.

В результате происшествия водитель легковушки от полученных травм скончался на месте ДТП. Водитель грузового автомобиля «МАН» получил травмы. Пострадавшему оказали медпомощь.

Ранее появилось видео с места происшествия.