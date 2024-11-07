Зампред Никитин: в 2024 году под Рязанью начнут строить индустриальный парк

«Над названием парка мы еще думаем, но в документах он числится, как «М5 Рязань», — отметил Никитин.

Зампредседателя правительства Артем Никитин рассказал, что в 2024 году под Рязанью начнут строить новый индустриальный парк. Об этом он сообщил на публичном докладе в четверг, 7 ноября.

Строительство начнут рядом с трассой «М5 Урал». Зампред отметил, что идею одобрил Президиум правительственной комиссии по региональному развитию.

«Над названием парка мы еще думаем, но в документах он числится, как «М5 Рязань», — отметил Никитин.

По его словам, минэкономразвития РФ уже утвердил три инвестпроекта: производственно-логистический центр по выпуску рафинированного и нерафинированного подсолнечного масла, производство канализационных и водопроводных труб, предприятие по выпуску кормов для животных.

Ранее губернатор Павел Малков сообщал, что парк разместят на площади порядка 200 га, что вдвое меньше площади первого промпарка «Рязанский»