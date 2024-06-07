Малков на ПМЭФ-2024 сообщил о появлении в регионе нескольких индустриальных парков

Губернатор Рязанской области Павел Малков на ПМЭФ-2024 сообщил о появлении в регионе нескольких индустриальных парков.

«Отметка в 100 млрд рублей инвестиций была преодолена в прошлом году. И для того, чтобы сохранить ее в дальнейшем, необходимо создание новых точек роста», — отметил Малков.

По его словам, индустриальный парк «Рязанский» хорошо зарекомендовал себя, он уже полностью занят резидентами. Рядом с ним, вблизи федеральной трассы М5 «Урал», создадим новый индустриальный парк. Он разместится на площади порядка 200 га, что вдвое меньше площади первого промпарка.

Павел Малков уточнил, что принято решение строить меньшими объемами, но в разных районах области. У инвестора должен быть выбор, где ему расположиться.

Отмечается, что новый индустриальный парк построят по программе реструктуризации бюджетных кредитов, это позволит списать часть задолженности госдолга Рязанской области. Вложения региона в проект составят около двух млрд рублей. При этом со стороны бизнеса ожидается порядка 20 млрд рублей инвестиций. Планируется создать около 10 тысяч новых рабочих мест.

«Интерес к этой площадке есть уже сейчас, до начала ее строительства. Так, китайские компании готовы заходить к нам с производством автозапчастей и комплектующих», — сказал губернатор.