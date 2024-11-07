Зампред Никитин рассказал о строительстве аквапарка и туркомплекса под Рязанью

По словам Никитина, туристический комплекс планируют открыть в 2027 году. Подразумевается, что там построят аквапарк и гостиницу на 220 номеров.

Зампред правительства Артем Никитин рассказал о строительстве аквапарка и туристического комплекса в Дядькове. Информация прозвучала на публичном докладе.

По словам Никитина, туристический комплекс планируют открыть в 2027 году. Подразумевается, что там построят аквапарк и гостиницу на 220 номеров.

Никитин отметил, что строительство планирует компания «АкваГород». Финансирование —три миллиарда рублей, в том числе средства льготного кредита.

Ранее РЗН. Инфо писал о застройке пойменных лугов. Журналист выяснил, что на территории планируют разместить многофункциональный оздоровительный комплекс. Рабочие, которые свозят грунт для насыпи, подтвердили, что строить планируют «бани или аквапарки». В санаторный комплекс войдет также трехзвездочная гостиница. Подробнее об этом можно прочитать в публикации.