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В Рязани водитель маршрутки играл в пасьянс за рулем
По словам очевидицы, на остановке «Памятник Павлову» водитель запустил приложение и начал новый раунд игры. До остановки «Цирк» мужчина играл, периодически поднимая глаза на дорогу.

Водитель маршрутки № 49 играл в пасьянс за рулем на улице Ленина. Об этом в четверг, 7 ноября, редакции РЗН. Инфо сообщила рязанка.

По словам девушки, на остановке «Памятник Павлову» водитель запустил приложение и начал новый раунд игры. До остановки «Цирк» мужчина играл, периодически поднимая глаза на дорогу.

Она отметила, что после того, как водитель увидел, что его фотографируют, он выключил телефон.

Ранее рязанцы не раз жаловались на хамское поведение водителей и небезопасное вождение. Последние случаи произошли в маршрутке № 46 и маршрутке № 75.