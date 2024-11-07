В Рязани открылась Школа креативных индустрий

В четверг, 7 ноября, губернатор Рязанской области Павел Малков поучаствовал в торжественном открытии центра «Школа креативных индустрий», созданного при поддержке Министерства культуры России. Он расположен в здании библиотеки имени Горького на улице Грибоедова.

В четверг, 7 ноября, губернатор Рязанской области Павел Малков поучаствовал в торжественном открытии центра «Школа креативных индустрий», созданного при поддержке Министерства культуры России. Он расположен в здании библиотеки имени Горького на улице Грибоедова, сообщила пресс-служба облправительства.

В церемонии приняли участие Статс-секретарь — заместитель Министра культуры РФ Жанна Алексеева (по видеоконференцсвязи), зампред правительства региона Артем Никитин, директор библиотеки имени Горького Наталья Гришина, руководители профильных областных министерств и ведомств, администрации Рязани и городской Думы, регионального отделения Движения Первых, Школы креативных индустрий, школьники.

Статс-секретарь — заместитель Министра культуры РФ Жанна Алексеева подчеркнула, что школы креативных индустрий являются уникальными площадками, где дети получают возможность обучаться в высокотехнологичных студиях, реализовывать свой творческий потенциал в различных направлениях креативных индустрий. С созданием такого центра в Рязанской области юные жители региона смогут успешно развиваться и практиковать самые современные подходы.

Она также отметила, что спрос и интерес к творческим профессиям среди молодого поколения растет.

Губернатор Павел Малков поблагодарил Министерство культуры России за помощь в создании первой в регионе Школы креативных индустрий.

На реализацию проекта Рязанская область получила федеральную поддержку, войдя в число 25 субъектов страны, которым в этом году выделены субсидии. Конкурс проходил в рамках федерального проекта «Придумано в России» национального проекта «Культура».

"Президент уделяет особое внимание развитию креативной экономики, креативных индустрий. Работа таких центров на это тоже направлена. Убежден, здесь всегда будет много желающих заниматься. Это дополнительное образование для школьников по широкому кругу направлений. Сделаем все, чтобы это замечательное место развивалось и дальше, такие планы уже есть. Будем расширять образовательное пространство, наполнять дополнительными активностями", — сказал Павел Малков.

Школа креативных индустрий — образовательный центр, где учащиеся 5-11 классов будут на бесплатной основе изучать программы дополнительного образования в сфере креативных индустрий.

Обучение организовано по таким направлениям, как звукорежиссура, современная электронная музыка, фото- и видеопроизводство, дизайн, анимация и 3D графика, цифровые технологии VR/AR. Его продолжительность составит два года.

Как указано в публикации, работа центра способствует развитию творческого потенциала школьников и их профориентации, получению навыков работы с профессиональным оборудованием и программным обеспечением. Рязанская область стала вторым в стране регионом, где Школа креативных индустрий открылась на базе библиотеки.