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В Рязани осудят участницу ОПГ за сбыт наркотиков
По версии следствия, в период с февраля по август 2024 года обвиняемая распространяла наркотики на территории города. Ее преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Рязанской области. Из незаконного оборота изъяты запрещенные вещества массой 200,2 г.

В Рязани осудят участницу ОПГ за сбыт наркотиков. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в период с февраля по август 2024 года обвиняемая была участником организованной преступной группы и распространяла наркотики на территории города. Ее задержали сотрудники УФСБ России по Рязанской области. Из незаконного оборота изъяли запрещенные вещества массой 200,2 г.

Кроме того, во время проведения оперативно-розыскных мероприятий нашли пять тайников-«закладок» с наркотиками общей массой 9,95 г., ранее сделанные обвиняемой по указанию неустановленных участников ОПГ для сбыта.

Зампрокурора Рязанской области Екатерина Банникова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Ее обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере через интернет в составе организованной группы.

Как указано в публикации, женщину заключили под стражу. Уголовное дело направили для рассмотрения в Железнодорожный районный суд Рязани.