Рязанский Профсоюз работников здравоохранения в 2023 году подал 67 исковых заявлений в защиту прав работников

Рязанский Профсоюз работников здравоохранения РФ в 2023 году подал 67 исковых заявлений в защиту прав работников

Как сообщила председатель Рязанской областной организации Профсоюза Наталья Шамбазова, вопросы регулирования трудовых отношений и защиту прав и социальных интересов работников областная организация Профсоюза считает ключевыми в своей многогранной деятельности. Судебные решения по искам, поданным областной организацией, уже много лет формируют судебную практику по вопросам защиты прав работников. Она играет важную роль в развитии трудового права и создает прецеденты для будущих разбирательств. Три последних года характеризуются увеличением количества составленных исков, завершенных в пользу работников судебных дел, показателями экономической эффективности, в том числе по итогам защиты прав работников в ходе проверок медицинских учреждений.

В 2023 году областной организацией составлено 67 исковых заявлений в защиту прав работников. При непосредственном участии правового профсоюзного инспектора рассмотрены все дела, касающиеся восстановления нарушенных прав работников отрасли. 64 дела закончились принятием положительных решений в пользу членов Профсоюза.

Осуществлено 12 проверок работодателей, выявлено 484 нарушения трудового законодательства, большинство устранены. Экономическая эффективность от правозащитной работы составила 9,27 млн рублей.

Текущий год уже показывает высокие результаты: составлено более 30 исков, в суде рассмотрено 20 исков, 19 из которых удовлетворены. Проведено восемь проверок, выявлено более 200 нарушений трудового законодательства. На данный момент экономическая эффективность правозащитной деятельности составляет 3,5 млн рублей.

Представительство истцов в суде далеко не единственное направление правозащитной деятельности. Рассмотрение официальных обращений, поступающих в ходе личного приема и через электронные каналы связи, предоставление консультаций работникам и представителям работодателя, составление исковых заявлений являются ежедневной практикой обширной правозащитной деятельности Профсоюза, которая является гарантом социальной защищенности медицинских работников.

Для эффективного взаимодействия с профсоюзной общественностью развиваются и иные направления в рамках правозащитной деятельности: обучение профсоюзного актива, участие в нормотворческой деятельности и экспертизе документов, проведение активной информационной работы.

Случаи из юридической практики, а они в 96% являются успешными для членов Профсоюза, обобщаются и становятся материалом для одной из самых популярных профсоюзных рубрик «Профсоюз помог». Эта рубрика востребована при проведении обучающих молодежных форумов, при организации выездных мероприятий в первичках и при реализации других социальных проектов. В планах тиражирование отдельного сборника успешных историй правозащитной практики областной организации.