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На Старой Рязани нашли фрагмент иконы византийских мастеров
Археологи обнаружили на городище Старая Рязань фрагмент каменной резной иконы.

На Старой Рязани нашли фрагмент иконы византийских мастеров. Об этом сообщает пресс-служба РИАМЗ.

Археологи обнаружили на городище Старая Рязань фрагмент каменной резной иконы.

«Резьба этой иконы отмечена исключительным изяществом, демонстрирует уверенное виртуозное владение техникой работы по камню. Исследователи считают, что изготовили эту икону бежавшие на Русь после захвата Константинополя крестоносцами в 1204 г. византийские мастера», — говорится в сообщении.

Фото: РИАМЗ