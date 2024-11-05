В Окском заповеднике засняли играющих кабанят

«По нашим наблюдениям, первый снег приводит животных в радостное возбуждение. Они бегают, играют, исследуют пятаками снег и тонкий лед, затянувший лужи», — написано в посте.

В Окском заповеднике засняли играющих кабанят. Об этом сообщается в группе учреждения.

Как сообщила старший научный сотрудник Надежда Панкова, в заповеднике выпал снег. Для кабанят-сеголетков, родившихся весной, он первый.

«По нашим наблюдениям, первый снег приводит животных в радостное возбуждение. Они бегают, играют, исследуют пятаками снег и тонкий лед, затянувший лужи», — написано в посте.