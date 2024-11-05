Опубликован прогноз погоды на 6 ноября в Рязанской области
В области будет облачно с прояснениями. Ночью и днем ожидается местами небольшой снег, гололедица. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.
Опубликован прогноз погоды на среду, 6 ноября, в Рязанской области. Соответствующую информацию разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В области будет облачно с прояснениями. Ночью и днем ожидается местами небольшой снег, гололедица. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит -6, -1 градус, днем — -2, +3 градуса.