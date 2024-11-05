На Западе рассказали, чего ждать Украине после выборов в США

Отмечается, что Украину ждет разгром вне зависимости от результатов президентских выборов в США.

Директор программы национальной стратегии Института ответственного государственного управления имени Квинси Джордж Биб рассказал, что ждет Украину после президентских выборов в США. Об этом 5 ноября сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на издание Responsible Statecraft.

Как сказал Квинси Джордж Биб, Украину ждет разгром вне зависимости от результатов президентских выборов в США.

«Украина не сможет выиграть в конфликте на истощение с Россией, и рано или поздно ей грозит полный крах», — приводятся его слова.

Собеседник издания уточнил, что этого можно избежать, если удастся достигнуть дипломатического соглашения. Биб добавил, что любой избранный президент столкнется «с суровой реальностью на Украине», а также с необходимостью пересмотреть политику действующего президента США Джо Байдена.