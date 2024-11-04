В Рязанской области выросло число заболевших коронавирусом
За прошедшую неделю, с 28 октября по 3 ноября, на территории Рязанской области зарегистрировано 168 случаев COVID-19
В Рязанской области выросло число заболевших коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
Как указано в публикации, за прошедшую неделю, с 28 октября по 3 ноября, на территории Рязанской области зарегистрировано 168 случаев COVID-19, что выше предыдущей недели на 16,5 процента.
Ранее стало известно, что в регионе более шести тысяч человек заболели ОРВИ.