В Рязанской области выросло число заболевших коронавирусом

За прошедшую неделю, с 28 октября по 3 ноября, на территории Рязанской области зарегистрировано 168 случаев COVID-19

В Рязанской области выросло число заболевших коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Как указано в публикации, за прошедшую неделю, с 28 октября по 3 ноября, на территории Рязанской области зарегистрировано 168 случаев COVID-19, что выше предыдущей недели на 16,5 процента.

Ранее стало известно, что в регионе более шести тысяч человек заболели ОРВИ.