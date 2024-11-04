За неделю в Рязанской области более шести тысяч человек заболели ОРВИ

Во время продолжающейся прививочной кампании против гриппа вакцинировано 74,3% взрослых от числа запланированных и 88,4% детей.

За прошедшую неделю, с 28 октября по 3 ноября, среди населения Рязанской области зарегистрировано 6389 случаев заболевания ОРВИ, что ниже предыдущей недели на 13,3%. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

По данным лабораторного мониторинга, в структуре циркулирующих респираторных вирусов выявлялись вирусы негриппозной этиологии.

Отмечается, что во время продолжающейся прививочной кампании против гриппа вакцинировано 74,3% взрослых от числа запланированных и 88,4% детей.

Охват населения области прививками против гриппа составил 36,8%.