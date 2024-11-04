В Рязани в воинской части застрелили 18-летнего срочника

Трагедия произошла 29 октября. Его убил сослуживец. По словам собеседницы РЗН. инфо, они были «хорошими друзьями с первых дней».

В воинской части в Октябрьском городке застрелили 18-летнего срочника из поселка Сапожок Игоря Иванова. Об этом в понедельник, 4 ноября, журналисту РЗН. инфо сообщила сестра погибшего.

Трагедия произошла 29 октября. Молодого человека убил сослуживец, с которым они были в хороших отношениях с первого дня службы.

Как рассказал следователь Военного следственного отдела по Рязанскому гарнизону родственникам, Иванова убили в день, когда в части была тревога. Причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с оружием.

«Им выдали автоматы. Игорь и его сослуживец Н. остались в части вдвоем. Когда они вышли из помещения, Игорь остановился и начал лазить в телефоне. В это время сослуживец зарядил автомат: вставил магазин, снял с предохранителя. Когда он это сделал [зарядил автомат — прим.ред.], шел и играл с оружием. Внизу была ступенька. Он поскользнулся и выстрелил в область спины Иванова. Следователь сказал нам [родственникам — прим.ред.] только про одну пулю в шею», — рассказала сестра погибшего со ссылкой на следователя.

В морге родственникам Иванова заявили, что пули было три: в спину, плечо и шею.

Следователь сказал семье погибшего, что сторона сослуживца Н. готова пойти на официальное примирение. Он добавил, что сейчас нужно ждать экспертизу, которая делается от 10 дней до месяца, позже будет суд.

«Так мы и не поняли, что там случилось. Почему они [Игорь и его сослуживец — прим.ред.] остались одни. Никто нам не объясняет… И случайно выстрелить три раза — странно. В это поверить очень сложно», — сетует сестра погибшего.

Она также утверждает, что сослуживец, который застрелил ее брата, до сих пор находится в части.

Девушка добавила, что Иванов очень хотел служить в армии. Он учился на повара, бросил учебу и ждал, пока ему придет повестка. 24 июля молодого человека забрали служить.