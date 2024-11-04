Опубликован прогноз погоды на 5 ноября в Рязанской области
В области будет облачно с прояснениями. Ночью и днем ожидается небольшой, местами умеренный снег, гололедица. Ветер прогнозируют порывами до 16 метров в секунду.
Опубликован прогноз погоды на вторник, 5 ноября, в Рязанской области. Об этом
В области будет облачно с прояснениями. Ночью и днем ожидается небольшой, местами умеренный снег, гололедица. Ветер прогнозируют порывами до 16 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит -6, -1 градус, днем — -5, 0 градусов.