Появились кадры с места серьезной аварии на улице Дзержинского в Рязани
На фото видно, что легковушки получили серьезные механические повреждения. Бампер одного из автомобилей смят.
Появились кадры с места серьезной аварии на улице Дзержинского в Рязани. Их опубликовали в субботу, 30 ноября, в соцсетях.
На фото видно, что легковушки получили серьезные механические повреждения. Бампер одного из автомобилей смят.
Ранее стало известно, что на месте происшествия работали пожарные, полиция и реанимация. Официальной информации пока не поступало.