Появились кадры с места серьезной аварии на улице Дзержинского в Рязани

На фото видно, что легковушки получили серьезные механические повреждения. Бампер одного из автомобилей смят.

Появились кадры с места серьезной аварии на улице Дзержинского в Рязани. Их опубликовали в субботу, 30 ноября, в соцсетях.

На фото видно, что легковушки получили серьезные механические повреждения. Бампер одного из автомобилей смят.

Ранее стало известно, что на месте происшествия работали пожарные, полиция и реанимация. Официальной информации пока не поступало.