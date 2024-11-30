На улицу Дзержинского в Рязани из-за серьезного ДТП приехала реанимация

Авария произошла на перекрестке улиц Дзержинского и Ленинского Комсомола. Столкнулись две легковушки. На месте происшествия работает реанимация, а также сотрудники полиции.

В Рязани в субботу, 30 ноября, произошло серьезное ДТП. Об этом свидетельствуют онлайн-камеры.

Авария произошла на перекрестке улиц Дзержинского и Ленинского Комсомола. Судя по кадрам, столкнулись две легковушки. На месте происшествия работает реанимация, а также сотрудники полиции.

Официальная информация о случившемся уточняется.

Позже в соцсетях сообщили, что на месте происшествия работали пожарные.

Кроме того, появились кадры с последствиями ДТП.