Из-за съехавшей в кювет фуры перекрывали движение на трассе в Рязанской области

ДТП произошло в субботу, 30 ноября.

В Рязанской области фура вылетела с трассы. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщили в соцсетях.

«Фура слетела с трассы и развалилась между Рязанью и Шацком, за несколько километров до поворота на Сасово», — написали очевидцы.

По словам автора поста, из-за ДТП примерно на полчаса перекрывали трассу. Собралась пробка. Уточняется, что на данный момент дорогу открыли.

Данных о пострадавших нет.

Официальная информация о случившемся пока не поступала.