Из-за съехавшей в кювет фуры перекрывали движение на трассе в Рязанской области
ДТП произошло в субботу, 30 ноября.
В Рязанской области фура вылетела с трассы. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщили в соцсетях.
«Фура слетела с трассы и развалилась между Рязанью и Шацком, за несколько километров до поворота на Сасово», — написали очевидцы.
По словам автора поста, из-за ДТП примерно на полчаса перекрывали трассу. Собралась пробка. Уточняется, что на данный момент дорогу открыли.
Данных о пострадавших нет.
Официальная информация о случившемся пока не поступала.