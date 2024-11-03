В Рязани двое мужчин вломились в чужую квартиру и избили хозяина

Следователем ОМВД России по Октябрьскому району города Рязани возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (Разбой). Им грозит до семи лет тюрьмы.

В отдел МВД России по Октябрьскому району города Рязани обратился 42-летний рязанец и рассказал, что в квартиру проникли двое мужчин, избили его и забрали смартфон. Об этом в воскресенье, 3 ноября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники полиции опросили заявителя, который назвал имена и приметы нападавших. Сотрудники уголовного розыска узнали злоумышленников — рязанцы в возрасте 29 и 34 лет, ранее судимые за незаконный оборот наркотиков.

Как указано в публикации, мужчины понимали, что их будут искать полицейские и пытались скрыться. Однако злоумышленников разыскали и задержали. Похищенный телефон забрали.

По предварительной информации ведомства, ранее судимые рязанцы пристрастились к употреблению запрещенных веществ. Не имея постоянного заработка, они решили напасть на знакомого, чтобы забрать у него деньги или что-то ценное для покупки наркотиков. Злоумышленники сломали дверь квартиры приятеля, нанесли хозяину дома удары кулаком и табуретом, забрали его телефон и скрылись. Нападавшие планировать продать смартфон, но не успели.

Следователем ОМВД России по Октябрьскому району города Рязани возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (Разбой). Им грозит до семи лет тюрьмы.