В Рязани огласили итоги конкурса «Мисс и Мистер студенчество — 2024»

Звания «Мисс Студенчество Рязань» удостоена студентка РГРТУ имени В.Ф. Уткина Арина Элегудина. «Мистером Студенчество Рязань» стал учащийся Рязанского медуниверситета Данила Бузин.

В Рязани огласили итоги конкурса «Мисс и Мистер студенчество — 2024». Информация размещена в официальной группе события ВКонтакте.

Мероприятие состоялось 28 ноября в Рязанском дворце молодежи.

Звания «Мисс Студенчество Рязань» удостоена студентка РГРТУ имени В.Ф. Уткина Арина Элегудина, «Вице-Мисс Студенчество Рязань» стала Вика Картавова, РГУ имени Есенина. Титул «Мисс зрительских симпатий» завоевала Софья Журавлева из Рязанского медуниверситета.

«Мистером Студенчество Рязань» стал учащийся Рязанского медуниверситета Данила Бузин. Он также получил приз зрительских симпатий.

«Вице-Мистер Студенчество Рязань» — Михаил Егоров, РГРТУ имени Уткина.

Темой мероприятия стала «Малая родина».

Конкурс «Мисс Студенчество» в регионе проводился в 12 раз. «Мистер Студенчество» — во второй.