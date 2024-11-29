В Рязани на улице Новой грузовая «ГАЗель» сбила женщину с двухлетним ребенком

В результате происшествия пострадавших пешеходов госпитализировали. Им оказали медицинскую помощь.

В Рязани на улице Новой грузовая «ГАЗель» сбила женщину с двухлетним ребенком. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

Инцидент произошел 29 ноября примерно в 13:00 около дома № 84. По предварительной информации, 41-летний местный житель за рулем грузового автомобиля при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на 38-летнюю жительницу Рязанского района и ребенка.

В результате происшествия пострадавших пешеходов госпитализировали. Им оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.