Суд в Рязани обязал подрядчика устранить недостатки при строительстве высотки

Унитарная некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства в Рязанской области"подала иск к ООО «ЕвроСтрой» с требованием устранить недостатки выполненных работ.

Унитарная некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства в Рязанской области"подала иск к ООО «ЕвроСтрой» с требованием устранить недостатки выполненных работ. Об этом сообщила пресс-служба Арбитражного суда в пятницу, 29 ноября.

Как указано в посте, между УНО «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в Рязанской области» (заказчик) и ООО «ЕвроСтрой» (подрядчик) заключен договор на выполнение работ по завершению строительства многоэтажки со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой на улице Стройкова в Рязани.

Позже выяснили, что работы по ограждению дымовых труб двух нежилых помещений спорного многоквартирного жилого дома не выполнили по проекту.

Суд обязал ООО «ЕвроСтрой» в течение одного месяца устранить дефект по гарантии.

Решение не вступило в законную силу.