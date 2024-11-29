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Суд в Рязани обязал подрядчика устранить недостатки при строительстве высотки
Унитарная некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства в Рязанской области"подала иск к ООО «ЕвроСтрой» с требованием устранить недостатки выполненных работ.

Унитарная некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства в Рязанской области"подала иск к ООО «ЕвроСтрой» с требованием устранить недостатки выполненных работ. Об этом сообщила пресс-служба Арбитражного суда в пятницу, 29 ноября.

Как указано в посте, между УНО «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в Рязанской области» (заказчик) и ООО «ЕвроСтрой» (подрядчик) заключен договор на выполнение работ по завершению строительства многоэтажки со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой на улице Стройкова в Рязани.

Позже выяснили, что работы по ограждению дымовых труб двух нежилых помещений спорного многоквартирного жилого дома не выполнили по проекту.

Суд обязал ООО «ЕвроСтрой» в течение одного месяца устранить дефект по гарантии.

Решение не вступило в законную силу.